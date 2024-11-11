إجراءات امنية اضافية لشخصية غير مدنية

لفت مصدر نيابي الى أن أحدى الشخصيات غير المدنية تتخذ منذ أسابيع قليلة إجراءات أمنية مشددة إضافية .وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي من منطلق التحليل والأجواء الراهنة في لبنان حيث يقول المنطق العسكري أن مثل هذه الأوقات والظروف تحتم على الجميع القيام بإجراءات أمنية مشددة بغض النظر إن كانت التهديدات جدية أو مجرد تحليلات ، كون البلاد تعيش حالات الحرب والفراغ، وقبل كل تسوية من الممكن أن تكون هناك إغتيالات أو أحداث أمنية تسرع التسويات والحلول أو عدم وصول شخصية ما الى احد المواقع.

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