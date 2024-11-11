تبدّل في الخطاب العوني" لسبب أساسي"

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تبدل الخطاب السياسي لـ"التيار الوطني الحر"بشكل لافت، اذ ان نسبة لا بأس بها من الناشطين الملتزمين على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بتمرير اشارات ايجابية تجاه "حزب الله".وبحسب مصادر مطلعة فإن جميع قيادات "التيار" بمن فيها من يعارض التحالف مع "الحزب" خففت لهجة الهجوم والانتقاد على حارة حريك وبدأت بتسويق خطابات التضامن الانساني والسياسي.وترى المصادر ان هناك عملية تمهيد واضحة يقوم بها "التيار" ورئيسه للعودة الى التحالف مع الحزب في مرحلة ما بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان.