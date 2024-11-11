مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بعد ساعات قليلة

أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أنه وبمناسبة يوم شهيد حزب الله، يعقد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف مؤتمراً صحافياً يتطرق فيه ‏للشؤون السياسية والميدانية.‏



وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيعقد في مجمع سيد الشهداء في الرويس.، اليوم الاثنين عند الساعة 11:00 صباحاً.‏

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