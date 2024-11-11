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لبنان

3 شهداء حصيلة الغارة على الخرايب ليلا

Lebanon 24
11-11-2024 | 01:28
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انتهت عملية رفع أنقاض المنزل الذي استهدف ليلاً  في بلدة الخرايب، والحصيلة النهائية 3 شهداء.
 
تم انتشال جثتي شهيدين في تحت ركام المنزل المستهدف بغارة أمس في حي الدير في الخرايب، في حين ما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض والركام، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الزهراني.
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