الجيش يوقف شخصاً في طرابلس.. هذا ما ضُبط بحوزته

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية للجيش اوقفت المدعو "م.خ" في طرابلس بعد تفتيش دراجته النارية حيث ضبطت بحوزته مسدساً تركياً، وذلك أثناء تنفيذها حواجز امنية في منطقة القبة بالقرب من ثانوية القبة بمحيط شارع الارز.وتم اقتياد الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.