مهمات الدفاع المدني المنفذة من مساء أمس وحتى صباح اليوم

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الأحد وحتى الساعة من صباح اليوم، وفق الآتي:محافظة بعلبك الهرملقضاء الهرملزغرين• انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.القصر• على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.