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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة من مساء أمس وحتى صباح اليوم

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:02
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الأحد وحتى الساعة من صباح اليوم، وفق الآتي:

محافظة بعلبك الهرمل

قضاء الهرمل
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زغرين

• انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.

القصر

• على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض.

 

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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