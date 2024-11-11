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لبنان

في أبي سمراء.. اعتصام امام مدرسة للبنات والسبب؟

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أهالي طالبات مدرسة الحدادين الرسمية للبنات في ابي سمراء نفذوا اعتصامًا امام الباب الرئيسي للمدرسة، احتجاجًا على تحويلها إلى مركز إيواء للاجئين مما يحرم بناتهم من حق التعليم بالقرب من منازلهن.
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هذا ويسجل انتشار كثيف للجيش في المكان.
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