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لبنان

صوت قوي في الأشرفية... ما طبيعته؟

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الصوت القوي الذي سمع في منطقة الاشرفية شارع  لويس ابو شرف ناتج عن انفجار دولاب سيارة.
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