بعد الأمطار الطوفانية التي ضربت لبنان أمس.. استعدوا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا الموعد

Advertisement

أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان وسواحل سوريا مرا بحالة عدم استقرار مساء أمس الاحد بسبب منخفض جوّي ضرب جنوب تركيا وقبرص، واشتدت فعاليتها بين الساعة 5:30 والساعة 10 ليلاً وتساقطت امطار طوفانية ساحلاً وجبلاً نتج عنها الكثير من السيول، فتشكلت الفيضانات وارتفع منسوب المياه على الطرقات وكانت هذه الحالة مصحوبة بصواعق ورعود وصلت الى 55% مع حبّات البرَد. تبدأ هذه الحالة بالانحسار يوم الاثنين وتستقر درجات الحرارة ساحلا بين 23 و 25 درجة وفي البقاع بين 20 و 22 درجة نهاراً مع طقس مشمس الى غائم بسحب مرتفعة وتتحوّل الرياح الى شمالية بسبب الضغط المرتفع المسيطر على تركيا.أضاف: "يبقى لبنان تحت خسارة كبيرة في الهطولات مقارنة مع السنة الماضية التي سجّلت في بيروت مع مطلع كانون الاول (2023): 775مم وفي الجبال الغربية بين 375 و 485مم وفي البقاع بين 200 و 295مم ويعود السبب الى سلسلة المنخفضات الطوفانية التي مرّت على لبنان بدءاً من اواخر ايلول 2023. وما ينتظر المنطقة بعد هذا الطقس المستقر، منخفض جوّي يتجه نحو جنوب تركيا خلال الويك اند المقبل، قد يؤثر على المنطقة بأجواء ممطرة مع تراجع بدرجات الحرارة.طقس اليوم الاثنين: غائم مع تساقط امطار عابرة ومتفرّقة.طقس الثلاثاء والأربعاء: غائم ومشمس بقاعاً.الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء 23 نهاراً و 19 ليلاًفي البقاع: 22 نهاراً و 10 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 10 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 06 ليلاًالرياح: شمالية، سرعتها 5 الى 15 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1022 hpaالرطوبة: 75%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 24 درجة.