23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد الأمطار الطوفانية التي ضربت لبنان أمس.. استعدوا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
11-11-2024
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان وسواحل سوريا مرا بحالة عدم استقرار مساء أمس الاحد بسبب منخفض جوّي ضرب جنوب تركيا وقبرص، واشتدت فعاليتها بين الساعة 5:30 والساعة 10 ليلاً وتساقطت امطار طوفانية ساحلاً وجبلاً نتج عنها الكثير من السيول، فتشكلت الفيضانات وارتفع منسوب المياه على الطرقات وكانت هذه الحالة مصحوبة بصواعق ورعود وصلت الى 55% مع حبّات البرَد. تبدأ هذه الحالة بالانحسار يوم الاثنين وتستقر درجات الحرارة ساحلا بين 23 و 25 درجة وفي البقاع بين 20 و 22 درجة نهاراً مع طقس مشمس الى غائم بسحب مرتفعة وتتحوّل الرياح الى شمالية بسبب الضغط المرتفع المسيطر على تركيا.
Advertisement
أضاف: "يبقى لبنان تحت خسارة كبيرة في الهطولات مقارنة مع السنة الماضية التي سجّلت في بيروت مع مطلع كانون الاول (2023): 775مم وفي الجبال الغربية بين 375 و 485مم وفي البقاع بين 200 و 295مم ويعود السبب الى سلسلة المنخفضات الطوفانية التي مرّت على لبنان بدءاً من اواخر ايلول 2023. وما ينتظر المنطقة بعد هذا الطقس المستقر، منخفض جوّي يتجه نحو جنوب تركيا خلال الويك اند المقبل، قد يؤثر على المنطقة بأجواء ممطرة مع تراجع بدرجات الحرارة.
طقس اليوم الاثنين: غائم مع تساقط امطار عابرة ومتفرّقة.
طقس الثلاثاء والأربعاء: غائم ومشمس بقاعاً.
الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء 23 نهاراً و 19 ليلاً
في البقاع: 22 نهاراً و 10 ليلا
على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 10 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 06 ليلاً
الرياح: شمالية، سرعتها 5 الى 15 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1022 hpa
الرطوبة: 75%
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 24 درجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)
09:15 | 2024-11-10
10/11/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
12:00 | 2024-11-10
10/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
08:14 | 2024-11-10
10/11/2024 08:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"
08:48 | 2024-11-10
10/11/2024 08:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
09:00 | 2024-11-10
10/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:36 | 2024-11-11
لقاءات لميقاتي في الرياض: نشدّد على أولوية وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
06:44 | 2024-11-11
أبرز الكلمات في القمة العربية - الإسلامية... تضامن مع لبنان وتشديد على وقف إطلاق النار
06:56 | 2024-11-11
"لقاء سيدة الجبل": لإعلان موقف واضح رافض للسلاح
06:52 | 2024-11-11
الأمير محمد بن سلمان: السعودية تقف إلى جانب لبنان وترفض انتهاك سيادته
06:50 | 2024-11-11
أبو الغيط: نُطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار 1701
06:49 | 2024-11-11
طائرة مساعدات سعودية جديدة وصلت إلى مطار بيروت
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
11/11/2024 14:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
11/11/2024 14:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
11/11/2024 14:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24