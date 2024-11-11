منذ بدء العدوان الإسرائيلي... اليونيسف تعلن حصيلة شهداء أطفال لبنان

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كتبت "اليونيسف" عبر حسابها على منصة "إكس": "الهجمات المروعة التي شهدها لبنان (يوم أمس) أودت بحياة 7 أطفال إضافيين، ليرتفع العدد إلى أكثر من 200 طفل. بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجب أبداً أن يكون الأطفال أهدافاً. حمايتهم هي التزام قانوني. وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء هذا العنف المدمر".