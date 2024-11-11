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لبنان

بيرم: ما كُتب في النهار يهدف الى التّضليل والتّحوير

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:14
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان التالي:
"ردا على ما ورد في أسرار الآلهة في جريدة النهار والظاهر أنها من أسرار الوسواس الخناس والتحوير والتضليل ..
فإن مكتب الوزير بيرم يشير الى انه وفي مقابلة تلفزيونية وبجواب عن سؤال حول موقف حزب الله من القرار 1701 أجاب الوزير قائلا: ان قيادة الحزب هي التي تحدد ذلك وان المقاومة وظيفتها عسكرية وهدفها اسقاط اهداف العدو واجباره على وقف اطلاق النار علما ان قيادة الحزب حددت شخص التفاوض بدولة الرئيس الثقة والاخ بل والاب وهو الرئيس نبيه بري.. وما نشر هو للارباك والتشكيك ولا اساس له.. فاقتضى التوضيح ودعوة هذه الصحيفة لتحري الحقيقة".
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