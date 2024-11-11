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لبنان

تفجيرات البيجر: تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات في تايوان.. هذا ما تم التوصل إليه

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:26
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في آخر التطورات لحادثة تفجيرات أجهزة "البيجر" التي وقعت في 17 و18 أيلول الماضي في لبنان، كشف مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية، اليوم الإثنين، ان البيانات الجمركية أظهرت عدم وجود سجلات لتصدير شركة "غولد أبوللو "التايوانية لأجهزة بيجر طراز "إيه.آر-924" إلى لبنان.
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وأضاف المكتب أن "إنتاج أجهزة البيجر التي تم تفجيرها في لبنان تم خارج تايوان".

وأكد الادعاء العام في تايبيه عدم ضلوع أفراد أو شركات تايوانيين في تفجير أجهزة الاتصال العائدة لحزب الله.

واستشهد 26 شخصاً وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصر حزب الله بشكل متزامن في أنحاء لبنان.

ووفقاً لمصدر أمني لبناني كبير ، فإن المتفجرات التي كانت موجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن يوم الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.

وعقب الحادث، صرّح هسو تشينج كوانغ، مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية بأن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيع شركته.

وأضاف: "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".(سكاي نيوز)





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