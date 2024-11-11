صباح اليوم... القوات الاسرائيلية فجرت عددا من المنازل على اطراف عيتا الشعب

عملت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم على تفخيخ وتفجير عدد من المنازل التي تقع على اطراف بلدة عيتا الشعب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، بحسب ما افاد مندوب"الوكالة الوطنية للاعلام "في صور.

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