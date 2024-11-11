Advertisement

لبنان

صباح اليوم... القوات الاسرائيلية فجرت عددا من المنازل على اطراف عيتا الشعب

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1276522-638669221458199224.jpg
Doc-P-1276522-638669221458199224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عملت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم على تفخيخ وتفجير عدد من المنازل التي تقع على اطراف بلدة عيتا الشعب المتاخمة للحدود  مع فلسطين المحتلة، بحسب ما افاد مندوب"الوكالة الوطنية للاعلام "في صور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم... قصف لاطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا وغارة على مجرى نهر الليطاني
lebanon 24
11/11/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتباكات بالأسلحة الرشاشة عند اطراف عيتا الشعب
lebanon 24
11/11/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الاسرائيلية تقتحم قلقيلية
lebanon 24
11/11/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات عنيفة على سحمر... وقصف مدفعي مباشر على المنازل في عيتا الشعب
lebanon 24
11/11/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24

اليوم...

القوات

الاسرائيلية

المنازل

اطراف

الشعب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
06:52 | 2024-11-11
06:50 | 2024-11-11
06:49 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24