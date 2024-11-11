تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان:



شيحين، جبين، طير حرفا، ابو شاش، شاما، مجدل زون، المنصوري، زبقين، الراشدية، البرغلية، قاسمية، البياضة، الناقورة، بنت جبيل، عيناتا، كونين، عيترون، الطيبة، رب الثلاثين، مركبة، بني حيان.

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