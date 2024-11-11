المكاري استقبل وفدا من التلفزيون الفرنسي

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استقبل وزير الاعلام زياد مكاري وفدا اعلاميا من التلفزيون الفرنسي M6 في زيارة تعارف و تنسيق، ضم بيرنارد بيرجيه، وايريك جاك ورينغر، وايمو ماري توريه ترافقهم باولا ربيزبعد اللقاء قال بيرجيه: "نحن نصنع فيلماً عن الوضع في لبنان وعن التاريخ الحديث. ويسعدني أن أعود إلى هنا لأنني عشت في هذا البلد في السبعينات، وكنت في المدرسة الثانوية الفرنسية اللبنانية وأعود إلى لبنان بانتظام منذ ذلك الحين".أضاف:"يسعدني أن أعود إلى بيروت رغم الظروف المأسوية والهجمات والتفجيرات المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي لأسباب جيدة وسيئة، وسنقدم تقريراً عن الوضع في لبنان وعن استقبال اللاجئين من الجنوب حيث جميع المجتمعات تحشد للترحيب بهم ودعمهم، وهذا نوع من التعبير عن كل ما هو روح لبنان، وتقليد من الترحيب والتسامح". (الوكالة الوطنية للإعلام)