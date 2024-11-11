Advertisement

لبنان

المكاري استقبل وفدا من التلفزيون الفرنسي

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1276552-638669246031184877.jpg
Doc-P-1276552-638669246031184877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاعلام زياد مكاري وفدا اعلاميا من التلفزيون الفرنسي M6 في زيارة تعارف و تنسيق،  ضم بيرنارد بيرجيه، وايريك جاك ورينغر، وايمو ماري توريه ترافقهم  باولا ربيز

بعد اللقاء قال بيرجيه: "نحن نصنع فيلماً عن الوضع في لبنان وعن التاريخ الحديث. ويسعدني أن أعود إلى هنا لأنني عشت في هذا البلد في السبعينات، وكنت في المدرسة الثانوية الفرنسية اللبنانية وأعود إلى لبنان بانتظام منذ ذلك الحين".
Advertisement

أضاف:"يسعدني أن أعود إلى  بيروت رغم الظروف المأسوية  والهجمات والتفجيرات المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي لأسباب جيدة وسيئة، وسنقدم تقريراً عن الوضع في لبنان وعن استقبال اللاجئين من الجنوب حيث جميع المجتمعات تحشد للترحيب بهم ودعمهم،  وهذا نوع من التعبير عن كل ما هو روح لبنان، وتقليد من الترحيب والتسامح". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
07:03 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
06:52 | 2024-11-11
06:50 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24