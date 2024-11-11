بالتفاصيل.. إليكم عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة

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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 210 مهمات إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-اخماد حرائق: 68: اعشاب:29،نفايات:3، اشجار مثمرة:1، قصب:1، احراج:1، سيارات:3، مزرعة:1، كهرباء:1جراء القصف : منازل11، اعشاب + اشجار:2، كاراج:9، مستودع:1، مبنى:1، منشرة:1-انقاذ: 11جراء القصف: بحث وانقاذ:9-اسعاف:79: حالات طارئة:4، حوادث سير:8، نقل مرضى:23جراء القصف: نقل جرحى:13، انتشال جثث:52-خدمات عامة:8جراء القصف: نقل مياه الى مراكز الايواء :34-سلامة عامة:1