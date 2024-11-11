Advertisement

لبنان

بالتفاصيل.. إليكم عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1276554-638669248835296223.png
Doc-P-1276554-638669248835296223.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 210 مهمات إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:

-اخماد حرائق: 68: اعشاب:29،نفايات:3، اشجار مثمرة:1، قصب:1، احراج:1، سيارات:3، مزرعة:1، كهرباء:1
Advertisement

جراء القصف : منازل11، اعشاب + اشجار:2، كاراج:9، مستودع:1، مبنى:1، منشرة:1

-انقاذ: 11

جراء القصف: بحث وانقاذ:9

-اسعاف:79: حالات طارئة:4، حوادث سير:8، نقل مرضى:23

جراء القصف: نقل جرحى:13، انتشال جثث:52

-خدمات عامة:8

جراء القصف: نقل مياه الى مراكز الايواء :34

-سلامة عامة:1
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
07:03 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
06:52 | 2024-11-11
06:50 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24