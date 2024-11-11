لقاء في بحمدون يدعو إلى التكاتف وتغليب لغة العقل بين أبناء المنطقة

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عُقد اجتماع في بلدة بحمدون برعاية النائب نزيه متى ممثلاً رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بينما مثّل الوزير والنائب مروان حماده "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، نيابةً عن تيمور جنبلاط وبتفويض من الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط. حضر اللقاء عدد من الشخصيات الأمنية والبلدية والمخاتير، وشهد تجمعاً لأهالي المنطقة وفعالياتها.رحب الأب دانيال حداد بالحضور ناقلاً تحيات مطران جبل لبنان الأرشمندريت سلوان موسى، مشددًا على أهمية التسامح والمحبة، ومؤكدًا على دور الكنيسة في تعزيز الوحدة والمصالحة بين أبناء المنطقة.وفي كلمة له، دعا رئيس بلدية بتاتر فادي غريزي إلى توطيد العلاقات بين أبناء بحمدون وبتاتر والجوار، مطالبًا بتطويق أي توتر وحصره في إطاره الفردي، ومشدداً على دور الجيش اللبناني كضامن للأمن والاستقرار.من جهته، أكد النائب مروان حماده على أهمية الوحدة الوطنية، معتبراً أن الاجتماع في صرح القديس جاورجيوس يمنح اللقاء بُعدًا مقدسًا يجب أن يُحترم. وعبّر عن رسالة محبة ووحدة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، وشدد على ضرورة حصر السلاح في يد الجيش لضمان الأمن للجميع.بدوره، وجه النائب متى شكره للأب حداد على استضافة اللقاء، داعيًا إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والوطني لأبناء المنطقة، مع التركيز على القضايا الوجودية التي تهم الجميع. وشدد على أهمية توجيه الشباب نحو التنافس الرياضي والفكري الإيجابي الذي يعزز أواصر المجتمع.واختتم اللقاء بتأكيد المشاركين على أهمية رفع الغطاء عن كل من يخالف القانون، داعين الشباب للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديدات، ومشددين على أن ما يجمع أبناء المنطقة يفوق بكثير ما يمكن أن يفرقهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)