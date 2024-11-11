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لبنان

داخل أحد الأفران... أطلق النار عليه وقتله

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ف.م أطلق النار من بدقية صيد على السوريّ م.خ، وأصابه في صدره وقتله داخل أحد الأفران في منطقة برج العرب في عكار.
 
 
وحضر الجيش إلى المكان وفتح تحقيقاً بالحادثة.
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