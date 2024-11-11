Advertisement

لبنان

دريان استقبل درغام: توافق على التواصل المستمر وتثبيت الأولويات الوطنية

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1276569-638669265833458781.png
Doc-P-1276569-638669265833458781.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب أسعد درغام الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت اليوم، موفدا من قبل جبران باسيل رئيس التيار الوطني بزيارة سماحته، وتكلمنا بهموم البلاد وهموم عكارية خصوصا على صعيد عكار بقضية النازحين من إخواننا في لبنان، والنازحين السوريين أيضا والذين استوعبتهم عكار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما تكلمنا بالوضع اللبناني، وكذلك بالأولويات التي لدينا، وهي أولويات انتخاب الرئيس، وأولويات وقف إطلاق النار، وتلك هي أولى الأولويات وليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولوية.
Advertisement

ونقلنا تحيات الوزير باسيل الى سماحته الذي حملنا بدوره تحياته  إلى الوزير باسيل واتفقنا على أن يكون التواصل مستمرا، كل الشكر لهذه الدار التي هي دار كل اللبنانيين، وهي دار جامعة، وإن شاء الله تبقى كذلك وخصوصا في هذه الظروف الصعبة لتجمع كل اللبنانيين تحت كنف الدولة اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
07:03 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
06:52 | 2024-11-11
06:50 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24