دريان استقبل درغام: توافق على التواصل المستمر وتثبيت الأولويات الوطنية

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب أسعد درغام الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت اليوم، موفدا من قبل جبران باسيل رئيس التيار الوطني بزيارة سماحته، وتكلمنا بهموم البلاد وهموم عكارية خصوصا على صعيد عكار بقضية النازحين من إخواننا في لبنان، والنازحين السوريين أيضا والذين استوعبتهم عكار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما تكلمنا بالوضع اللبناني، وكذلك بالأولويات التي لدينا، وهي أولويات انتخاب الرئيس، وأولويات وقف إطلاق النار، وتلك هي أولى الأولويات وليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولوية.ونقلنا تحيات الوزير باسيل الى سماحته الذي حملنا بدوره تحياته إلى الوزير باسيل واتفقنا على أن يكون التواصل مستمرا، كل الشكر لهذه الدار التي هي دار كل اللبنانيين، وهي دار جامعة، وإن شاء الله تبقى كذلك وخصوصا في هذه الظروف الصعبة لتجمع كل اللبنانيين تحت كنف الدولة اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)