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لبنان

هل ارتفعت أسعار المواد الغذائيّة؟

Lebanon 24
11-11-2024 | 06:08
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أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "أسعار المواد الغذائية مستقرة ولا وجود حتى الآن لعوامل أساسية تدفع الى إرتفاعها".
وأضاف بحصلي في بيان، أنّ "لبنان يُحفاظ على أعلى مستوى من مخزون المواد الغذائية، وهو موزع بين المستودعات والسوبرماركت ومحال البيع بالتجزئة والمنازل، حيث قام الجميع بأخذ الإحتياطات اللازمة بتخزين المواد الغذائية تحسباً لتطور العدوان الإسرائيلي لجهة فرض حصار كامل على لبنان أسوةً بالعام 2006".
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وعن موضوع الأسعار، أكد بحصلي أن "إستقرار أسعار السلع الغذائية يعود لوجود عرض كبير من المواد الغذائية يتخطى بكثير الطلب الحاصل في السوق الداخلية، فضلاً الى عامل المنافسة المتمثل بوجود آلاف مراكز البيع بالتجزئة"، مشيراً الى أن "استقرار أسعار المواد الغذائية أثبتته الإحصاءات الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة الإحصاء المركزي".
ولفت بحصلي الى أن "تقديم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المساعدة للبنان ومنها آلاف الأطنان من السلع الغذائية سيزيد من الضغط على الأسعار خصوصاً في ما خَصّ السلع التي تأتي من ضمن المساعدات".
 
 
 
  
 

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