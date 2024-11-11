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لبنان

لقاء بين بري والنائبين الخير والمر لبحث الأوضاع العامة

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:35
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب أحمد الخير، فالنائب ميشال المر، وبحث معهما في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤونا تشريعية .
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