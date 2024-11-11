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لبنان
قرار بوقف شفط الرمول من شاطئ "فلوريدا بيتش" في البترون
Lebanon 24
11-11-2024
|
07:47
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اصدر القائم باعمال بلدية الهري في قضاء البترون المحافظ رمزي نهرا قرارا، طلب فيه من قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي، "الاطلاع والايعاز الى القطعة المعنية في منطقة البترون وقف شفط الرمول من الشاطىء خلافا للقانون".
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وجاء في نص القرار: "حضرة قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي، الاطلاع والايعاز إلى القطعة المعنية في البترون توقيف اعمال شفط الرمول في محیط منتجع "فلوريدا بيتش" بشكل فوري لأن الاعمال تجري خلافاً للأصول القانونية ومن دون اخذ موافقة البلدية المعنية ووزارة البيئة ومن دون اجراء تقويم للاثر البيئي".
أكمل القرار:" وبما ان بلدة الهري من البلدات السياحية التي تمتاز بشاطئ رملي جميل يعتبر مقصدا للسياحة الداخلية وللسواح الأجانب، وبما ان الشاطئ يعتبر امتدادا للنطاق البلدي وفقا لاجتهاد مجلس شورى الدولة. وبما انه وردنا عن قيام جهات بشفط الرمال عن الشاطئ بالمنطقة المحيطة بمنتجع فلوريدا بيتش السياحي، دون استطلاع رأي البلدية ودون موافقة وزارة البيئة (تقييم الأثر البيئي)، وبما ان شفط الرمال عن الشاطئ يؤدي الى تشويه المنظر العام ويؤثر على البيئة وعلى السلامة العامة. يقرر الاتي:
- المادة الأولى: يمنع شفط الرمال عن شاطئ الهري الواقع ضمن نطاق بلدة الهري العقارية ولاسيما المنطقة المذكورة أعلاه، المنطقة المحيطة بمنتجع فلوريدا بيتش السياحي)
محافظة لبنان
المادة الثانية: يعتبر هذا القرار نافذا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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