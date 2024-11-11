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لبنان

الجميّل التقى نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:53
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يواصل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لقاءاته في فرنسا لشرح الوضع القائم في لبنان في ظل الحرب الدائرة وتداعياتها الخطرة على البلد.
وفي هذا الإطار التقى الجميّل نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي اوليفييه كاديك عارضاً وجهة نظر الكتائب لكيفية إنقاذ لبنان.
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وشدد رئيس الكتائب على أن الحل يبدأ باستعادة قرار الدولة من يد إيران وحزب الله واتخاذ قرار تاريخي بتطبيق القرارات الأممية وعلى رأسها ال 1701 وال 1559 وتكليف الجيش اللبناني الانتشار على الحدود وايكاله مهمة الدفاع عن لبنان بالتعاون مع القوات الدولية.
وكان تأكيد على رفض حملة التشكيك التي يتعرّض لها الجيش اللبناني وعلى أهمية دعمه وتمكينه من القيام بمهمته الوطنية والمحافظة على دوره الجامع وأهمية الدور الدولي في هذا الإطار.
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