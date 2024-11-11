Advertisement

لبنان

بالصور... العثور على جسم مشبوه في شمال لبنان

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1276683-638669339133643552.jpg
Doc-P-1276683-638669339133643552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شباناً عثروا في خراج بلدتيّ كفربنين وجيرون في الضنية على جسم مشبوه.
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
العثور على جسم مشبوه في الضنية (صور)
lebanon 24
11/11/2024 22:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناقشة أزمة الوافدين.. اجتماع في قضاء المنية-الضنية بحضور الصمد
lebanon 24
11/11/2024 22:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث للجسم عند نقص الحديد
lebanon 24
11/11/2024 22:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر يوميًا
lebanon 24
11/11/2024 22:55:53 Lebanon 24 Lebanon 24

جسم

الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:43 | 2024-11-11
15:22 | 2024-11-11
15:08 | 2024-11-11
15:00 | 2024-11-11
14:55 | 2024-11-11
14:34 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24