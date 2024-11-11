محافظ الشمال يبحث مع الهيئة العليا للإغاثة خطة دعم النازحين

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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في مكتبه في سرايا طرابلس، وبحث معه في واقع النزوح والخطة الموضوعة من قبل لجنة ادارة الكوارث والازمات. وحضر اللقاء امين سر اللجنة القائمقام ايمان الرافعي، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، مستشار المحافظ للمنظمات الدولية الدكتور ماهر تميم، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، منسق UNDP في محافظة الشمال هادي فجلون، رئيس جمعية وحدة عكار والشمال لقمان الكردي.وتم الشديد خلال اللقاء على" تقديم كل المستلزمات الضرورية للنازحين وتلبية حاجاتهم."وأكد الخير "الوقوف الى جانب اخوتنا واهلنا النازحين بكل ما نملك من امكانات، وذلك بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي". (الوكالة الوطنية للإعلام)