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لبنان

غارات إسرائيليّة... هذه البلدات استهدفها العدوّ

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بلدة كفررمان تعرّضت للإستهداف بأكثر من غارة إسرائيليّة.
 
 
كما استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ  حيّ الراهبات في النبطية، وحيّ البياض وطلعة شوكين والنبطية الفوقا.
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وفي البقاع، شنّت طائرات العدوّ غارة بين بلدتيّ شمسطار وطاريا.
 
 
 
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