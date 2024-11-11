غارات إسرائيليّة... هذه البلدات استهدفها العدوّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بلدة كفررمان تعرّضت للإستهداف بأكثر من غارة إسرائيليّة.

كما استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ حيّ الراهبات في النبطية، وحيّ البياض وطلعة شوكين والنبطية الفوقا.

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