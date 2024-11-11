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لبنان

إعلان من الأمن العام حول منح وتجديد تفاويض الدخول إلى المديرية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:21
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن مهلة المباشرة بإستقبال طلبات منح أو تجديد تفاويض الممنوحة لموظفي ومندوبي المؤسسات الرسمية والإدارات العامة المختلطة وغير المختلطة وغيرها من الأشخاص المعنويين (شركات...) التي تخولهم الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام لتقديم ومتابعة المعاملات العائدة للعمال والعاملات الأجانب الذين يعملون في الشركات او المؤسسات وذلك اعتباراً من تاريخ 1/12/2024 ولغاية تاريخ 31/01/2025 . 
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وأشارت في إعلان صادر عنها إلى عدد من المستندات المطلوبة لإنجاز طلب التفويض.
للإطلاع على المستندات المطلوبة إضغط هنا
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