حمية استقبل سفيرة النروج وتشديد على ضرورة وقف العدوان

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية بعد ظهر اليوم، سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالستاد، وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين.ورحب الوزير حمية بالسفيرة، مؤكدا "ضرورة العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعم لبنان بالمساعدات الانسانية".كما توجه حميه بالتقدير للموقف النروجي الداعم للبنان .بدورها، السفيرة هارالستاد اكدت "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وزيادة الدعم على مستوى المساعدات الإنسانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)