قائد الجيش استقبل السفير التركي في زيارة وداعية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير التركي في لبنان باريش أولوصوي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.



كما استقبل النائب وليد البعريني ثم النائب السابق الدكتور فارس سعيد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

Advertisement