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لبنان
الخطيب والسنيورة ناقشا الأوضاع اللبنانية والوحدة الوطنية في ظل العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
11-11-2024
|
08:53
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية، الرئيس فؤاد السنيورة، والوزير السابق الدكتور خالد قباني، ورئيس تحرير صحيفة "اللواء"، صلاح سلام.
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وخلال اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة، تم بحث الأوضاع الراهنة في لبنان وغزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأكد المجتمعون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الصعبة، مع التركيز على بناء دولة قوية وعادلة، بعد وقف الحرب وانتخاب رئيس جمهورية يجمع عليه اللبنانيون.
وشدد الشيخ الخطيب على التزام المجلس بقرارات القمة الروحية الأخيرة، قائلاً: "الحل يكمن في بناء دولة قوية تحمي جميع المواطنين دون تمييز. نريد مواطنين لبنانيين أولاً وأخيراً، وليس طوائف. يجب أن تكون الدولة هي التي تحمي الطوائف، وليس العكس". وأشار إلى مقولة الإمام موسى الصدر: "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، مستنكرًا الدعوات لانتخاب رئيس لا توافق عليه الطائفة الشيعية.
من جانبه، شدد الرئيس السنيورة على أهمية تعزيز الثقة بين اللبنانيين والتمسك بوحدة الصف، التي تعد السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي. كما أشار إلى أن قوة التوازن الوطني في لبنان هي الضمان لمصالح اللبنانيين، بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وأضاف السنيورة: "نحن بحاجة إلى وقف كامل لإطلاق النار، وانتخاب رئيس جمهورية يحظى بثقة اللبنانيين، لتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على تطبيق القرار 1701 وإعادة بناء لبنان". وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز وحدة اللبنانيين واستعادة النهوض الوطني في جميع المجالات.
واختتم السنيورة حديثه بالقول إن لبنان سيواجه تحديات كبيرة بعد هذه الحرب، وأن مواجهتها لن تكون ممكنة إلا عبر الوحدة الوطنية، التي ستعزز الثقة بين اللبنانيين وتساعدهم على تخطي الأزمات المستقبلية.
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