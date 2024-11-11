البزري زار مفتي صيدا لبحث الأوضاع العامة وسبل الدعم

زار النائب عبد الرحمن البزري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان يرافقه رئيس "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا ماجد حمتو ورجل الأعمال وائل البساط، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وفي صيدا ومنطقتها خصوصاً الظروف المعيشية والحياتية والإغاثية، وواقع الأسواق التجارية، كما وتمّ التأكيد على ضرورة تأمين المزيد من المساعدات والمواد الضرورية للمدينة وضيوفها وأهلها.

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