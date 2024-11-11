هجوم كبير من لبنان... حرائق وإصابات ووضع "مجنون" في إسرائيل (فيديو)

وأفادت منصة إعلامية إسرائيلية عن إصابة عدد من الأشخاص في كريات بياليك.

ووصفت منصة إعلامية إسرائيلية الوضع في خليج حيفا وكريات آتا بـ"المجنون"، وسط سقوط صواريخ.

ولفتت المنصة الإعلامية الإسرائيلية إلى أنّ القرى التي أطلق منها حزب الله الصواريخ قال الجيش الإسرائيلي إنّه دخلها.

وأُصيبت بعض المباني والسيارات قرب حيفا، ما أدى إلى اندلاع حرائق. (رصد لبنان 24)

تغطية صحفية | النيران تلتهم مركبات مستوطنين في "كريات آتا"، جرّاء القصف الصاروخي من لبنان pic.twitter.com/bWRZshnydU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 11, 2024 Advertisement

#إعلام العدو :



⭕ اندلاع النيران في المباني والمركبات في الأماكن المستهدفة قرب حيفا



- هلع واستنفار إسرائيلي في تجمع "الكريوت" الاستيطاني قرب حيفا، جرّاء سقوط صواريخ حزب الله. pic.twitter.com/7ADnxfvchZ — الـبـشيــر (@Al_Bacheer) November 11, 2024