هجوم كبير من لبنان... حرائق وإصابات ووضع "مجنون" في إسرائيل (فيديو)

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صلية صاروخية ثقيلة من لبنان نحو حيفا.
وقال الجيش الإسرائيليّ في هذا السياق، إنّه رصد إطلاق 80 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سقوط صواريخ على الطريق 22 في كريات بياليك وصاروخ في كريات آتا.
أما "الميادين"، فكشفت أنّ "حزب الله" أطلق صاروخين باليستيين أيضاً.
وأفادت منصة إعلامية إسرائيلية عن إصابة عدد من الأشخاص في كريات بياليك.
ووصفت منصة إعلامية إسرائيلية الوضع في خليج حيفا وكريات آتا بـ"المجنون"، وسط سقوط صواريخ.
ولفتت المنصة الإعلامية الإسرائيلية إلى أنّ القرى التي أطلق منها حزب الله الصواريخ قال الجيش الإسرائيلي إنّه دخلها.
وأُصيبت بعض المباني والسيارات قرب حيفا، ما أدى إلى اندلاع حرائق. (رصد لبنان 24)