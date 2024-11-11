محافظ الجنوب عرض مع كلاوس اوضاع النازحين الفلسطينيين في صيدا

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استقبل محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه بسرايا صيدا الحكومي، مديرة شؤون وكالة الأنروا في لبنان دوروثي كلاوس، يرافقها مدير الوكالة في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب.وتخلل اللقاء عرض لأوضاع النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء في صيدا، ومن ضمنها تلك التابعة للأنروا، واحتياجات النزوح في هذه المنطقة من خلال تنسيق جهود الإغاثة بين الأنروا والمحافظة ومن خلالها مع الجهات الرسمية المعنية.وكان تأكيد على متابعة هذا التنسيق والتواصل لمواكبة ما يستجد بهذا الخصوص.