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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله": هذا ما استهدفناه

Lebanon 24
11-11-2024 | 10:04
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية".
 
 
وأفاد "الحزب" أنّه "استهدف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة". 
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كذلك، أشار إلى أنّه "استهد قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية". 
 
 
 

 
 
 

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