بالصواريخ... "حزب الله": هذا ما استهدفناه

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية".

وأفاد "الحزب" أنّه "استهدف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة".

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كذلك، أشار إلى أنّه "استهد قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية".



