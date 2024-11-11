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لبنان

وفد طبي جزائري يزور لبنان لتعزيز التعاون الصحي والتضامن العربي

Lebanon 24
11-11-2024 | 10:36
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رحبت جمعيات صحية واجتماعية في لبنان بوفد طبي جزائري يضم 15 طبيبًا من أمهر الأطباء الجزائريين، برئاسة البروفسور عمار الطالبي وعضوية كريم رزقي من هيئة الإغاثة في جمعية "العلماء المسلمين". وأكدت هذه الجهات أن الزيارة تجسد عمق التضامن العربي بين لبنان والجزائر.
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وأشاد الدكتور سامي ريشوني، نائب نقيب الأطباء في لبنان سابقاً، بالعلاقات التاريخية التي تجمع لبنان بالجزائر، ووصفها بأنها نموذج للتضامن العربي. وأكد أن الجزائر لطالما كانت شريكًا استراتيجيًا للبنان في السراء والضراء، داعمًا للأمة العربية. وأضاف أن استقبال الوفد الطبي الجزائري يعكس روح التعاون والأخوة بين الشعبين، مؤكدًا أن دعم الجزائر في هذه المرحلة الصعبة هو تجسيد لمعاني الإنسانية.

من جانبه، أكد فيصل درنيقة، عضو الأمانة العامة "للمؤتمر القومي العربي"، أن وجود الأطباء الجزائريين في لبنان يأتي استجابة لنداء الإنسانية والأخوة العربية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء يعبرون عن المعاني السامية التي طالما تميزت بها الجزائر. وأعرب عن تقديره لدور كريم رزقي في تنسيق الحملات الطبية الجزائرية لدعم المحتاجين في العالم العربي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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