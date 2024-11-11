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لبنان

بالأسماء... تعيين المعاونين والمعاونين أوّل وما فوق لمتابعة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم

Lebanon 24
11-11-2024 | 10:50
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صدرت برقية تتعلّق بتعيين المعاونين والمعاونين اول وما فوق، لمتابعة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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