بالأسماء... تعيين المعاونين والمعاونين أوّل وما فوق لمتابعة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم

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لبنان
بالأسماء... تعيين المعاونين والمعاونين أوّل وما فوق لمتابعة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم
Lebanon 24
11-11-2024
|
10:50
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صدرت برقية تتعلّق بتعيين المعاونين والمعاونين اول وما فوق، لمتابعة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم.
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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