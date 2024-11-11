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لبنان

بو عاصي اجرى لقاءات عدة في ملبورن

Lebanon 24
11-11-2024 | 11:29
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أجرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي لقاءات تربوية وروحية وحزبية في ملبورن، بمشاركة منسق "القوات اللبنانية" في أستراليا طوني عبيد والوفد المرافق من سدني، إضافة الى رئيس مركز "القوات" في ملبورن إيليا ملحم والوفد المرافق من ملبورن.
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وزار بو عاصي مدرسة الراهبات الأنطونية في منطقة كوبرغ، حيث التقى والوفد المرافق رئيستها الأخت ماريات القارح وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، وناقش معهم مواضيع تربوية مهمة تتعلق بتطوير المناهج ودعم القطاع التعليمي. 
 
كما عقد لقاء حواريا مع الطلاب تطرق فيه إلى "أهمية التعليم في بناء الأجيال ودور الشباب في المجتمع. 
 
ثم أجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم، التي تنوعت بين السياسة والوضع الأمني في لبنان، في جو من التفاعل الإيجابي.
بعد ذلك، توجه بو عاصي والوفد المرافق إلى مقر دير الراهبات الباسيليات الشويريات، في منطقة ساوث مورينغ، حيث التقى رئيسة الدير الأخت كريستيان سماحة، في حضور الأخت جومانا توما وبعض ابناء الرعية،

وبحث معهم في بعض الشؤون الاجتماعية والثقافية التي تخدم المغترب اللبناني من حضانة الأطفال الى رعاية المسنين.

كما زار بو عاصي والوفد المرافق، قرية مار شربل في غرينفال، وكان في استقباله رئيس الدير الراهب الانطوني الأب شارل حتى والاب الراهب رامي شلومي.

وبعد زيارة الكنيسة والموقع، عقد لقاء ودي على مائدة الضيافة التي أعدت على شرفه، حيث تم البحث في بعض الأمور الروحية والاجتماعية المتعلقة بنشاطات الدير وخدمة الرعية والمغتربين.
وعقد بو عاصي لقاء في مركز "القوات اللبنانية" في ملبورن بحث فيه مع القواتيين، إلى جانب الشؤون الإدارية والحزبية، المواضيع السياسية المتعلقة في معظمها بالمستجدات الأمنية والإنسانية في لبنان.
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