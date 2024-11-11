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لبنان

بعد مجزرة "عين يعقوب".. البعريني: عكار تدفع ثمن الإجرام الإسرائيلي

Lebanon 24
11-11-2024 | 13:09
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كتب عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني عبر منصة "أكس": "عكار ككل لبنان تدفع اليوم ثمن الإجرام الإسرائيلي...عين يعقوب شاهد جديد على هذا الاجرام".
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