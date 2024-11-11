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لبنان

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: توسيع الجهود لوقف الحرب في لبنان

Lebanon 24
11-11-2024 | 13:47
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حذر البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، من "خطورة التصعيد الإسرائيلي إقليميا ودوليا"، مديناً "جرائم إسرائيل في غزة وسياسة الإبادة الجماعية"، داعيا الى "حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين".
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وشدد على "توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب بلبنان، والعمل لتجميد مشاركة إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة".
 
كما دان "قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".

للإطلاع على نص البيان الختامي، إضغط هنا
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