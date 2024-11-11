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لبنان

ميدانياً.. أمران مهمّان نجح بهما "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2024 | 15:08
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رأى أحد الخبراء العسكريين أنّ "حزب الله" نجح في أمرين خلال مواجهاته البريّة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، الأول يتمثل في إفشال التوغل البري الإسرائيلي الذي كان يهدف لإحتلال مناطق في الجنوب، بينما الثاني هو مواصلة "حزب الله" إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي رغم ارتفاع منسوب العمليات الإستخباراتية الإسرائيلية المتزامنة مع الهجمات البرية.
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وأوضح المصدر أنَّ هناك إشارة أساسية لاستمرار هجمات "حزب الله" الصاروخية وأساسها أن هذا الأمر يحصل من المناطق الخلفية ضمن الجنوب، ما يمنح الحزب حرية حركة كبرى في الميدان وبالتالي فصلِ الهجمات الصاروخية عن هجماته البرية، ما يعني عدم استنزاف كلّ قواته وعناصره.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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