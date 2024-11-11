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لبنان
هذه آخر "كذبة" إسرائيلية بشأن لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-11-2024
|
15:22
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قال مصدر نيابيّ لـ"لبنان24" إنّ التسريبات الإسرائيلية عن "إتفاق" لوقف الإطلاق النار مع لبنان يُعتبر "فقاعة وكذبة إعلامية" لا أكثر، ويندرجُ في إطار "حرب معلومات" جديدة تخوضها إسرائيل ضد لبنان.
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واعتبر المصدر أنَّ أي ورقة يمكن أن يتلقاها لبنان لا تكون إلا عبر قنوات واضحة ورسمية وبعد "إعلان رسمي"، وليس عبر كلامٍ إعلامي فارغ تحاول إسرائيل بثّه بهدف القول إنها تسعى لاتفاق كي تُحسّن صورتها المشوهة والملطخة بالدماء أمام المجتمع الدولي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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