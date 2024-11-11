من أجل السكن.. ماذا قرّر نازحو الجنوب؟

بدأ نازحون من جنوب لبنان ينتقلون إلى أماكن سكنية جديدة بعدما كانوا قد مكثوا لدى مواطنين داخل منازلهم وشققهم منذ 23 أيلول الماضي، حينما وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان.

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وحالياً، فإنّ "موجة تأجير الشقق" لم تنتهِ لاسيما أنَّ الطلب يتزايد عليها، فيما تبيّن أن هناك مواطنين في الجنوب قرروا في الوقت الراهن الإنتقال من هناك بعدما لم يخرجوا من منازلهم طيلة فترة الحرب.