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لبنان

من أجل السكن.. ماذا قرّر نازحو الجنوب؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-11-2024 | 15:43
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بدأ نازحون من جنوب لبنان ينتقلون إلى أماكن سكنية جديدة بعدما كانوا قد مكثوا لدى مواطنين داخل منازلهم وشققهم منذ 23 أيلول الماضي، حينما وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان.
 
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وحالياً، فإنّ "موجة تأجير الشقق" لم تنتهِ لاسيما أنَّ الطلب يتزايد عليها، فيما تبيّن أن هناك مواطنين في الجنوب قرروا في الوقت الراهن الإنتقال من هناك بعدما لم يخرجوا من منازلهم طيلة فترة الحرب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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