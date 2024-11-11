مفاوضات وقف النار "بقيادة" هوكشتاين أم مسعد بولس؟

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كتبت سابين عويس في"النهار": بالرغم من علامات الاستفهام المحيطة بمصير مهمة اموس هوكشتاين ودوره بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، ومباشرته استعداداته للعمل على الملفات التي سيطلقها عند توليه مهامه رسمياً، ترددت معلومات متضاربة عن احتمالات بقاء هوكشتاين في مهمته، بعدما تردد أن ترامب طلب منه الاستمرار، وفق ما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأسبق هنري إنشر لقناة "الحرة" أمس، بقوله إن هوكشتاين تواصل مع ترامب الذي منحه الضوء الأخضر لاستكمال التفاوض والاستمرار في مهمته، فيما برز في المقابل كلام عن أنه أُقصي عن دوره، وأن الرئيس الجديد يعتزم أو قرر تكليف والد صهره ورئيس حملته العربية مسعد بولس هذا الملف، وقد عزز هذا الانطباع ما كشفه بولس نفسه عن أنه سيتولى الجانب اللبناني في التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق وقف النار، إلى جانب تكليف مسؤول آخر يتولى هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً عزمه على زيارة لبنان قريباً.في الموازاة، تستمر تل أبيب في الترويج لأجواء إيجابية حيال إمكان التوصّل إلى اتفاق سياسي، علماً بأنها كانت قد رفضت المقترح السابق، وسرّبت أول من أمس مسوّدة لا تختلف في جوهرها عن المسوّدة التي تضمن تعديلاً جوهرياً يتصل بإعطاء إسرائيل حرية التحرك جواً وبراً وبحراً في لبنان إذا لمست ما يمكن أن يمسّ بأمنها الشمالي. وأمس، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي أن هناك تقدّماً في محادثات وقف النار على جبهة لبنان وأن العمل جارٍ مع الأميركيين في هذا الصدد.