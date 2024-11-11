19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل تناور لفرض وقف النار بشروط خارج القرار ١٧٠١ ولبنان يفاوض على الضمانات
Lebanon 24
11-11-2024
|
22:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تكشف مصادر ديبلوماسية ان تبادل الافكار والطروحات بين إسرائيل ولبنان، من خلال الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين، لم يتوقف منذ ماقبل توسع الحرب الإسرائيلية ضد حزب لله ولبنان، وكانت ركيزة الموقف اللبناني، تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، باعتباره يتضمن كل نصوص وتفاصيل، انهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية، وتثبيت الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية، وتم التوصل إلى اكثر من مسودة اتفاق بين الجانبين، ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عطل كل ما كان يتم التفاهم حوله، بطرح شروط ومطالب مستجدة، تتعارض مع مضمون القرار ١٧٠١، حتى انها تتجاوزه باشواط، ماعرقل التقدم ولو خطوة واحدة إلى الامام.
Advertisement
وحددت المصادر العقبات والعراقيل التي طرحها الجانب الاسرائيلي، ويفاوض عليها تحت النار، وضع ملحق جانبي من خارج الاتفاق على وقف اطلاق النار، تستطيع بموجبه إسرائيل، تحريك جيشها للتدخل العسكري، عندما تدعو الحاجة، لإزالة المخاطر التي يتسسب بها تمركز عناصر من حزب لله مع اسلحتهم في المناطق الخاضعة لاتفاق وقف النار، الامر الذي ووجه برفض من لبنان، باعتباره يشكل التفافا على مضمون القرار المذكور، ويبقي الاتفاق معرضا للاهتزازات والسقوط من جديد، ويضع المنطقة الحدودية في خضم التوتر وعدم الاستقرار من جديد.
وتضيف المصادر انه في ضوء الرفض اللبناني، لاي ملحق من خارج اتفاق وقف اطلاق النار المرتكز للقرارالدولي رقم١٧٠١، طرح الجانب الاسرائيلي الحصول على ضمانات اميركية، تضمن نجاح تنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه لوقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبموجبها، يمكن التدخل سريعا، لمعالجة اي خرق اوتجاوز لنصوص اي اتفاق يتم التوصل اليه.
ومع ان الجانب اللبناني، لم يعلن رفضه وجود الضمانات الاميركية، باعتبارها الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الاكثر نفوذا وتشكل عاملا مساعدا لتنفيذ الاتفاق ألذي يتم التوصل اليه، الا ان النقاشات الدائرة تتناول حاليا، مدى تاثير الضمانات في تنفيذ اتفاق وقف النار، وعدم استقواء إسرائيل فيها، لتجاوز الاتفاق او الالتفاف عليه.
ولاحظت المصادر ان إسرائيل بتوسعة نطاق القصف والاعتداءات على لبنان، تسعى حاليا لاستغلال الوقت الضائع بين انتهاء ولاية الرئيس الاميركي جو بايدن وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمهاته، لممارسة اقسى الضغوطات على لبنان، للقبول بملحق الاتفاق المطروح، مقابل استمرار الرفض اللبناني،مايبقي الحرب الإسرائيلية العدوانية متواصلة بكل خرابها وتداعياتها السلبية والماساوية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 29 عاما على انتخابها (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 29 عاما على انتخابها (فيديو)
01:18 | 2024-11-11
11/11/2024 01:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
08:40 | 2024-11-11
11/11/2024 08:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول مُقابلة له بعد زواجه.. ناصيف زيتون يتغزل بدانييلا رحمة وهذا ما قاله عن ارتباطه (فيديو)
Lebanon 24
في أول مُقابلة له بعد زواجه.. ناصيف زيتون يتغزل بدانييلا رحمة وهذا ما قاله عن ارتباطه (فيديو)
00:35 | 2024-11-11
11/11/2024 12:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أجر خيالي لـ هيفاء وهبي عن مسلسلها الرمضاني.. كم بلغ؟
Lebanon 24
أجر خيالي لـ هيفاء وهبي عن مسلسلها الرمضاني.. كم بلغ؟
01:01 | 2024-11-11
11/11/2024 01:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة طبق الأصل عنها: إعلامية سورية شبيهة هيفا وهبي.. تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة طبق الأصل عنها: إعلامية سورية شبيهة هيفا وهبي.. تعرّفوا إليها (فيديو)
02:26 | 2024-11-11
11/11/2024 02:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:22 | 2024-11-11
تسريبات اسرائيلية متناقضة حول وقف الحرب ومشروع الهدنة بعد لقاء البيت الأبيض
22:28 | 2024-11-11
قمة الرياض العربية - الإسلامية تثبّت الأولويات: وقف الحرب وحلّ الدولتين
23:13 | 2024-11-11
الجيش ينتظر القرار السياسي لتطبيق الـ1701 وتطويع 1500 جندي هو البداية
22:38 | 2024-11-11
لبنان متمسك بالبنود الأربعة في تطبيق القرار 1701 و"حزب الله" يعتبر ان صموده الميداني أساسي
23:39 | 2024-11-11
في صور.. غارة اسرئيلية توقع شهداء وجرحى
23:30 | 2024-11-11
حريق كبير على طريق المتن السريع
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
12/11/2024 06:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
12/11/2024 06:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
12/11/2024 06:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24