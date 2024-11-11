شهداء في استهداف منزل في البازورية

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة مساء امس استهدفت منزلاً في بلدة البازورية جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".واشارت المعلومات الاولية الى سقوط عدد من الشهداء.