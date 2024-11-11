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لبنان

شهداء في استهداف منزل في البازورية

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:24
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة مساء امس استهدفت منزلاً في بلدة البازورية جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
واشارت المعلومات الاولية الى سقوط عدد من الشهداء.
 
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استهداف

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