حريق كبير على طريق المتن السريع

شبّ حريق كبير صباح اليوم في أحد المصانع على طريق المتن السريع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور هرعت الى المكان فرق الدفاع المدني، فيما غطت سحابة الدخان سماء المنطقة.

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