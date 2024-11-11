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لبنان

حريق كبير على طريق المتن السريع

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:30
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شبّ حريق كبير صباح اليوم في أحد المصانع على طريق المتن السريع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور هرعت الى المكان فرق الدفاع المدني، فيما غطت سحابة الدخان سماء المنطقة.
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