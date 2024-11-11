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لبنان

في صور.. غارة اسرئيلية توقع شهداء وجرحى

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:39
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شنت الطائرات الاسرائيلية فجر اليوم غارة جوية، استهدفت مبنى في المساكن الشعبية بمدينة صور.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة أدت إلى استشهاد 3 اشخاص وجرح 5 آخرين.
 
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