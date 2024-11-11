في صور.. غارة اسرئيلية توقع شهداء وجرحى

شنت الطائرات الاسرائيلية فجر اليوم غارة جوية، استهدفت مبنى في المساكن الشعبية بمدينة صور.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة أدت إلى استشهاد 3 اشخاص وجرح 5 آخرين.