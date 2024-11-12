بصاروخ موجه... غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة النبطية

شنت مسيرة معادية قرابة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة شقة في نزلة بن الكمال في مدينة النبطية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

استهدفت مسيّرة اسرائيلية حي البركة في بلدة المروانية قضاء صيدا ما أدى الى وقوع ٤ جرحى.

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كما استهدف القصف المدفعي المعادي بلدة يحمر الشقيف واطرافها، لا سيما حارة الجامع القديم والحارة التحتا، بالاضافة الى بلدة أرنون المجاورة.

وتعرضت أطراف بلدتي ياطر وزبقين لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية الحارقة، ما أدى إلى نشوب حرائق، ترافق ذلك مع قصف مدفعي من عيار 155 ملم، وسط تحليق كثيف للطيران المسيّر والحربي في اجواء القطاع الغربي في قضاء صور.

وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدة قلاوية.

وتعرضت بلدة الناقورة وجبل اللبونة واطراف علما الشعب فجرًا لقصف مدفعي مصدره البوارج البحرية المعادية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور.



كما أفاد عن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حتى الصباح فأغار الطيران الحربي المعادي على بلدات الطيري، حداثا، صديقين، صريفا، الحنية، المنصوري، رشاف، مجدل سلم، جبال البطم، كفرا، المعلية، اطراف مدينة صور، العباسية قرب الشبرحة، على الطريق الرابطة بين بلدة صريفا ببلدة ارزون ما أدى الى قطعها وتدمير مبنى من ثلاث طبقات ولا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث بين أنقاضه عن مفقودين.



وادت الغارة على بلدة صديقين الى سقوط شهيدين و اصابة عدد من الجرحى و تعرضت احياء مدينة صور الى غارات متتالية معادية هي حي الزراعة ،حي بنايات الرز ، محيط مستشفى حيرام وفي المساكن الشعبية ما ادى الى تدمير المبنى المستهدف واصابة عدد من الجرحى،وبعد منتصف الليل اغار الطيران المعادي على مدينة تبنين وعلى بلدات ،البازورية، وفي مزرعة مشرف ادت الغارة الى سقوط شهيد و اصابة عدد من الجرحى. ويستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسيّر والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وشن الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، غارة على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل.