استهدافات تصيب مساعدات غذائية

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اكدت مصادر مطلعة ان بعض الغارات الجوية التي تقوم بها اسرائيل داخل الاراضي السورية لا تستهدف ايا من الاهداف للعسكرية التي تدعي تل ابيب انها تريد قصفها لمنع وصولها الى "حزب الله".وبحسب المصادر فإن بعض الغارات تستهدف مخازن مواد غذائية يراد نقلها الى لبنان، او هي في الاصل تابعة لـ "حزب الله" الذي كان ينقلها الى مخازنه المرتبطة بمشروع "السجاد".واشارت المصادر الى ان غارات اسرائيلية استهدفت مواد غذائية تابعة للهئيات الاغاثية السورية وكان من المقرر توزيعها على النازحين اللبنانيين الموجودين في بعض المناطق المتفرقة في سوريا.