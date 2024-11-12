Advertisement

لبنان

استهدافات تصيب مساعدات غذائية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1277010-638669970411185356.jpg
Doc-P-1277010-638669970411185356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكدت مصادر مطلعة ان بعض الغارات الجوية التي تقوم بها اسرائيل داخل الاراضي السورية لا تستهدف ايا من الاهداف للعسكرية التي تدعي تل ابيب انها تريد قصفها لمنع وصولها الى "حزب الله".
وبحسب المصادر فإن بعض الغارات تستهدف مخازن مواد غذائية يراد نقلها الى لبنان، او هي في الاصل تابعة لـ "حزب الله" الذي كان ينقلها الى مخازنه المرتبطة بمشروع "السجاد".
Advertisement
واشارت المصادر الى ان غارات اسرائيلية استهدفت مواد غذائية تابعة للهئيات الاغاثية السورية وكان من المقرر توزيعها على النازحين اللبنانيين الموجودين في بعض المناطق المتفرقة في سوريا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-11-12
03:18 | 2024-11-12
03:14 | 2024-11-12
03:08 | 2024-11-12
03:03 | 2024-11-12
03:00 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24