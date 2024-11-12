أمرٌ إيجابي.. هذا ما فعله الجيش وقوى الأمن

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تقول مصادر أمنية إنّ الجهود المبذولة من قبل قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي لتوقيف ناشري الإشاعات وإنذارات الإخلاء الكاذبة، أفضت إلى نتائج إيجابيّة على صعيد تراجع هذه الأعمال التي تساهم في بث الخوف والقلق في أوساط المواطنين.وذكرت المصادر أنَّ القوى الأمنية مستمرة بتوقيف المتورطين بهذه الجرائم، مشيرة إلى أن هناك العديد من الموقوفين حتى الآن في الملف المذكور.